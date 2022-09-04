04 Eyl 2022 - 16:17- Spor G: 04 Eyl 2022 - 16:19

Avni Kalkavan’da milli takım seçmeleri olacak  

Bu salı günü ilimizde önemli bir spor olayı gerçekleşecek. 2009 doğumlu futbolcuların Milli takım bölge seçmeleri Avni Kalkavan Stadı’nda gerçekleşec...
Avni Kalkavan’da milli takım seçmeleri olacak   mask
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Bu salı günü ilimizde önemli bir spor olayı gerçekleşecek. 2009 doğumlu futbolcuların Milli takım bölge seçmeleri Avni Kalkavan Stadı’nda gerçekleşecek ve seçmeler 17.30’da başlayacak. Daha önceki iki elemenin ardından belirlenen 25 futbolcu Kocaelispor’un 2009 grubu ile maç yapacak ve ardından Kocaeli karması belli olacak. Bu karma son olarak Sakarya Karması ile maç yapacak ve bölge karması belirlenecek.

 

EKİM’DE ANTALYA’DA

Futbolcular TFF Milli takım antrenörleri Adem Tandoğan ve Furkan Köseoğlu tarafından titizlikle takip edilecek. Bölgesi Karması, Ekim ayı sonunda diğer bölge karmaları ile birleştirilecek ve asıl Milli Takımımız Antalya’daki son seçmelerin ardından belli olacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki seçmelere Kocaelispor başta olmak üzere birçok takım temsilcilerinin katılması bekleniyor.
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04 Eyl 2022 - 16:17 - Spor

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