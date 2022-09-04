04 Eyl 2022 - 16:18- Spor G: 04 Eyl 2022 - 16:20

Bilal ve Buket evleniyooor!

Sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Bilal Engin, hayatını ev hanımı Buket hanım ile birleştiriyor. Buket ile Bil...
Bilal ve Buket evleniyooor! mask

Sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Bilal Engin, hayatını ev hanımı Buket hanım ile birleştiriyor. Buket ile Bilal’in nikahı 11 Eylül Pazar günü Gölcük Kavaklı’da yer alan Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda saat 15.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek. Sevinç – Mehmet Özkan çiftinin güzel kızları Buket ile Naime – İsmail (Merhum) çiftinin Kocaelisporlu oğlu Bilal mutlu günlerine tüm eş, dost ve akrabalarını bekliyor.
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04 Eyl 2022 - 16:18 - Spor

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