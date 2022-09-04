Kocaelispor U-15 çok rahat: 3-0    

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor U-15 takımı hazırlık maçında Zonguldak Kömürspor karşısında rahat bir maç çıkardı ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Yeşil siyahlıların gollerini Halil İbrahim Turan (2) ve Alperen kaydetti. Genç ve başarılı antrenör Gürcan Yazıcı’nın çalıştırdığı 15 takımı bilindiği üzere bu yıl içinde 28 Haziran Ortaokulu ile okullar arası Türkiye şampiyonu olmuş, çok önemli kulüplerin alt yapılarını dize getirdi. Alternatifli bir kadro olma yolunda çalışmalarını sürdüren ve hedefini Türkiye derecesi olarak belirleyen Kocaelispor U-15 takımı 2 haftalık zaman dilimi içinde Bağçeşmespor, Kullarspor, Sakaryaspor ve Pendikspor hazırlık maçı yapmayı planlıyor.