Sarıyer, Trabzon ve Zonguldak puanını 4’e çıkardı  

1. Lig Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. 1461 Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk haftanın kazanan iki takımı böylece puanlarını 4’e çıkardı. Bir diğer maçta Sarıyer evinde Kastamonuspor’u 2-1 mağlup etti ve goller Diyarbekirspor’dan transfer edilen Emir Can Sayar’dan geldi. İlk maçında berabere kalan Sarıyer bu galibiyetle puanını 4’e çıkarırken, Kastamonu 2. haftayı da puansız geçti.