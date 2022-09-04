04 Eyl 2022 - 16:19- Spor G: 04 Eyl 2022 - 16:21

Sarıyer, Trabzon ve Zonguldak puanını 4’e çıkardı  

1.      Lig Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. 1461 Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk haftanın kazan...
Sarıyer, Trabzon ve Zonguldak puanını 4’e çıkardı   mask

1.      Lig Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. 1461 Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk haftanın kazanan iki takımı böylece puanlarını 4’e çıkardı. Bir diğer maçta Sarıyer evinde Kastamonuspor’u 2-1 mağlup etti ve goller Diyarbekirspor’dan transfer edilen Emir Can Sayar’dan geldi. İlk maçında berabere kalan Sarıyer bu galibiyetle puanını 4’e çıkarırken, Kastamonu 2. haftayı da puansız geçti.
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04 Eyl 2022 - 16:19 - Spor

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