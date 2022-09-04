1. Lig Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. 1461 Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk haftanın kazanan iki takımı böylece puanlarını 4’e çıkardı. Bir diğer maçta Sarıyer evinde Kastamonuspor’u 2-1 mağlup etti ve goller Diyarbekirspor’dan transfer edilen Emir Can Sayar’dan geldi. İlk maçında berabere kalan Sarıyer bu galibiyetle puanını 4’e çıkarırken, Kastamonu 2. haftayı da puansız geçti.
04 Eyl 2022 - 16:19- Spor Güncelleme: 04 Eyl 2022 - 16:21
Sarıyer, Trabzon ve Zonguldak puanını 4’e çıkardı
1. Lig Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. 1461 Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk haftanın kazan...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.