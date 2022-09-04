04 Eyl 2022 - 17:27- Asayiş G: 04 Eyl 2022 - 18:57

Hakkı Avni Karakadılar hayatını kaybetti

İzmit Belediyesi eski Başkanı Necati Gençoğlu'nun başkanvekili ve geçmiş dönem İzmit Belediyesi ANAP Meclis Üyesi Hakkı Avni Karakadılar vefat etti
Hakkı Avni Karakadılar hayatını kaybetti mask

İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak’ta ikamet eden İzmit Belediyesi eski Başkanı Necati Gençoğlu'nun başkanvekili ve geçmiş dönem İzmit Belediyesi ANAP Meclis Üyesi  ve 2 çocuk babası Hakkı Avni Karakadılar (75) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Hakkı Avni Karakadılar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Karakadılar Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balaban Karakadılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# İzmit belediyesi, chp, başkanı

04 Eyl 2022 - 17:27 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.952.242 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İş insanı Uğur Seçil Çetinkaya toprağa verilecek mask
İş insanı Uğur Seçil Çetinkaya toprağa verilecek
Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı mask
Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Yücel Alpay Demir ve eşi de Çanakkale’deki kazada yaralandı mask
Yücel Alpay Demir ve eşi de Çanakkale’deki kazada yaralandı
Turda ölen ve yaralananların isimleri belli oldu! Sadece Kocaeli Gazetesi'nde mask
Turda ölen ve yaralananların isimleri belli oldu! Sadece Kocaeli Gazetesi'nde
Kocaeli’de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi mask
Kocaeli’de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı mask
Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL