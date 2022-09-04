Uğur Seçil Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı

Haber albümü için resme tıklayın

İzmit'ten Çanakkale'ye giden Özgür E.’nin idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Ezine istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kaza sonrasında 31 kişi yaralanırken evli ve iki çocuk babası İzmit Sanayi Sitesi esnafı Çetinkaya AKÜ A.Ş'nin sahibi Uğur Seçil Çetinkaya (62) hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çetinkaya'nın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Çetinkaya’nın cenazesine sevenleri akın etti. Sevenlerinin ailesini yalnız bırakmadığı cenaze namazına CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, MHP İzmit Meclis Üyesi İlker Kazan, İKM Başkanı Murat Öztürk, KOTKO Başkanı Birol Öztük, İzmit Belediyesi Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ve çok sayıda vatandaş katıldı.