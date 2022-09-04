04 Eyl 2022 - 18:29- Spor G: 04 Eyl 2022 - 18:58

2’de 2: 0-1

Kocaelispor, sezonun ilk deplasman maçında Kırşehir’i 21’inci dakikada Cem’in kafa golüyle yenip istediğini aldı.

2’de 2: 0-1 mask
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İlk 21 dakika net bir pozisyon üretilemeyen maçta, ilk tehlikeli atakta Kocaelispor golü buldu. 21.dakikada soldan geliştirdiği atakta, Beykan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya arka direkte Cem Ekinci güzel bir kafa vuruşuyla topu Kırşehir ağlarına gönderdi: 0-1. 25.dakikada ise Kocaelispor ileride baskıyla kazandığı topta, Beykan faule maruz kaldı. Serbest vuruşta Tayfun'un içeriye yaptığı ortaya Yalçın vurdu, top kalenin sağından dışarı çıktı.

32.DAKİKADA SAHA KARIŞTI

32. dakikada, Kırşehir’in geliştirdiği atakta Alpay yerde kaldı. Bir kısım futbolcular topun durmasını beklerken, Gökhan kendisine gelen topu Beykan'a gönderdi. Beykan'ın tek başına topu durdurmamasına sinirlenen Enver Yıldız ile Beykan arasında gerilim yaşandı. İki futbolcu da sarı kart gördü. 45+3’ncü dakikada ise soldan Beykan'ın yaptığı ortaya çok güzel yükselen Cem, güzel de bir vuruş yaptı. Kaleci topu doksandan çıkardı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı. İlk yarının sonuna 4 dakika ilave süre eklendi. Bu dakikalarda iki pozisyon bulan Kocaelispor, farkı ikiye çıkaramadı.

İKİNC YARI RAHAT GEÇTİ

Maçın ikinci yarısında daha rahat bir futbol sergileyen Kocaelispor sürekli ikinci golü ararken, ev sahibi Kırşehir de ataklarla beraberliği bulmaya çalıştı. Bunun için zaman zaman kalesini açınca, tehlikeler de gördü. Maçı kazanan Kocaelispor ikide iki yaparak, 1.Lig yolunda, zirvedeki yerini sağlamladı. Kocaelispor, yine Derince’de cumartesi günü Serik Belediye’yi konuk edecek.

# ile, bir, Kocaelispor

04 Eyl 2022 - 18:29 - Spor

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