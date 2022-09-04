2’de 2: 0-1

İlk 21 dakika net bir pozisyon üretilemeyen maçta, ilk tehlikeli atakta Kocaelispor golü buldu. 21.dakikada soldan geliştirdiği atakta, Beykan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya arka direkte Cem Ekinci güzel bir kafa vuruşuyla topu Kırşehir ağlarına gönderdi: 0-1. 25.dakikada ise Kocaelispor ileride baskıyla kazandığı topta, Beykan faule maruz kaldı. Serbest vuruşta Tayfun'un içeriye yaptığı ortaya Yalçın vurdu, top kalenin sağından dışarı çıktı.
32.DAKİKADA SAHA KARIŞTI
32. dakikada, Kırşehir’in geliştirdiği atakta Alpay yerde kaldı. Bir kısım futbolcular topun durmasını beklerken, Gökhan kendisine gelen topu Beykan'a gönderdi. Beykan'ın tek başına topu durdurmamasına sinirlenen Enver Yıldız ile Beykan arasında gerilim yaşandı. İki futbolcu da sarı kart gördü. 45+3’ncü dakikada ise soldan Beykan'ın yaptığı ortaya çok güzel yükselen Cem, güzel de bir vuruş yaptı. Kaleci topu doksandan çıkardı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı. İlk yarının sonuna 4 dakika ilave süre eklendi. Bu dakikalarda iki pozisyon bulan Kocaelispor, farkı ikiye çıkaramadı.
İKİNC YARI RAHAT GEÇTİ
Maçın ikinci yarısında daha rahat bir futbol sergileyen Kocaelispor sürekli ikinci golü ararken, ev sahibi Kırşehir de ataklarla beraberliği bulmaya çalıştı. Bunun için zaman zaman kalesini açınca, tehlikeler de gördü. Maçı kazanan Kocaelispor ikide iki yaparak, 1.Lig yolunda, zirvedeki yerini sağlamladı. Kocaelispor, yine Derince’de cumartesi günü Serik Belediye’yi konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.