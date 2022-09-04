04 Eyl 2022 - 18:41- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 18:48

Eski Bakan, Talha Kös'ü yalnız bırakmadı

Kentsel tasarımcı Talha Kös’ün babası Kenan Kös, Yeni Cuma Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan, Talha Kös'ü yalnız bırakmadı mask
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SEKA Park’ın mimarı, kentsel tasarımcı Talha Kös’ün babası yaşlılığa bağlı sebeplerle dün hayatını kaybetti. Kenan Kös'ün cenazesi bugün Yenicuma Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kenan Kös’ün cenazesine; Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Refah Partisi eski Milletvekili ve eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, Gölcük Belediyesi MHP Meclis Üyesi Kürşat Çakıroğlu, AKP İzmit ilçe Başkanı Ali Güney ve sevenleri katıldı.

# ardından, başkanı, Büyükşehir Belediyesi, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Ali Güney, chp, MHP, Talha Kös

04 Eyl 2022 - 18:41 - Gündem

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