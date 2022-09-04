Eski Bakan, Talha Kös'ü yalnız bırakmadı

SEKA Park’ın mimarı, kentsel tasarımcı Talha Kös’ün babası yaşlılığa bağlı sebeplerle dün hayatını kaybetti. Kenan Kös'ün cenazesi bugün Yenicuma Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Kenan Kös’ün cenazesine; Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Refah Partisi eski Milletvekili ve eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, Gölcük Belediyesi MHP Meclis Üyesi Kürşat Çakıroğlu, AKP İzmit ilçe Başkanı Ali Güney ve sevenleri katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.