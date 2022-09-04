04 Eyl 2022 - 22:32- Spor G: 04 Eyl 2022 - 22:33

Hasan Fırat Okul: Tek hedefimiz Süper Lig

Gerçekleştirdiği antrenmanlar ve maçlarla sezona hazır bir şekilde giriş yapmak isteyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Hasan Fırat Okul, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini ve bu yolda tüm kentin desteğine ihtiyacı olduklarını ifade etti.
Hasan Fırat Okul: Tek hedefimiz Süper Lig mask
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Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Hasan Fırat Okul, iyi bir takım oluşturduklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek olduğunu belirtti. Sıkı çalıştıklarını ve yeni sezondan ümitli olduklarını kaydeden Hasan Fırat Okul, “Ağustos ayının başında takımımızı topladık ve ay boyunca yoğun bir antrenman temposuna girdik. Lig fikstürümüz de belli oldu. Bizim için şu an her şey çok iyi gidiyor. Takım olarak hedefimiz şampiyonluk olduğu için, rakibin bizim için bir önemi yok. Her hafta parkeye çıkıp maçımızı kazanmaya odaklanacağız” dedi.

"Tüm kentin desteğine ihtiyacımız var”

Kısıtlı imkanlarla iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Okul, “Sezona geç başladık. Kısıtlı imkanlarla iyi bir takım oluşturmaya çalıştık. Bizim hedefimiz, genç oyuncularımızla şampiyon olarak Süper Lig’de yer almak. Önümüzdeki günlerde yine üst liglerden takıma faydalı olacağına inandığımız bazı isimlerin bize katılmasını istiyoruz. Çünkü biz şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yaşar Kardaş başkanlığında yeni bir yönetimimiz var. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in de desteğini fazlasıyla hissediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Antrenmanlarımızı Atatürk Spor Salonu’nda sürdürüyoruz. Maçlarımızı da yine bu sezon Atatürk Spor Salonu’nda oynayacağız. Tüm kentin desteğine ihtiyacımız var. Yeniden bu salonu mabet haline getirip inşallah takımıza destek olmalarını bekliyoruz. Benim burada 4’üncü sezonum, bende artık İzmitliyim. Hep beraber burada bu takımı Süper Lig’e taşıyacağımıza inanıyorum” sözlerini kaydetti.
# bir, Atatürk

04 Eyl 2022 - 22:32 İHA Kocaeli- Spor

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