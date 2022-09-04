04 Eyl 2022 - 22:34- Eğitim G: 04 Eyl 2022 - 22:35

Dudak okuma eğitimleri meyvelerini vermeye başladı

Gölcük'te bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde işitme engelli çocuklara dudak okuma eğitimi verilmeye başlanmıştı. Öğrenciler aldıkları eğitim sayesinde kendilerini daha sağlıklı ifade etmeye başladılar.
Dudak okuma eğitimleri meyvelerini vermeye başladı mask
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İşitme engelli çocukların hayatlarını iletişim sorunu ile karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde yaşamaları, kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için yaklaşık 7 ay önce Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde, “Dudak Okuma ve Sosyal Becerilerini Geliştirme Eğitimi” sınıfı açılmıştı. Kendileri için hazırlanan sınıflarda eğitime başlayan öğrenciler, aldıkları eğitimle; söyleneni dudak okuyarak anlamaya ve kendilerini konuşarak ifade etmeye başladılar. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat,Dudak Okuma ve Sosyal Becerilerini Geliştirme Eğitimi sınıfında devam eden eğitimleri yerinde inceledi.

“Pek çok faaliyetimiz var ama en mutlu olduğum faaliyet bu diyebilirim”

İşitme engelli çocuklardaki gelişimin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Pek çok faaliyetimiz var ama en mutlu olduğum faaliyet bu diyebilirim. Çocuklarımızın belli bir mesafe kat ettiklerini, söyleneni anlayabildiklerini ve kendilerini de ifade etmeye başladıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Bundan sonra inşallah çocuklarımız daha ileri noktalara gelerek; toplumun içerisinde çok rahat bir şekilde kendilerini ifade edip, çalışabilme ve sosyal yaşam içerisinde bulunabilme imkanını elde edecekler. Büyük mutluluk verici. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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04 Eyl 2022 - 22:34 İHA Kocaeli- Eğitim

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