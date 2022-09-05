05 Eyl 2022 - 10:23- Asayiş G: 05 Eyl 2022 - 10:37

Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda denetimlerini sürdürerek kurallara uymayan pazarcı esnafın tezgahlarını geçici süreyle kapatıyor.
Kurallara uymayan pazarcıların tezgahları kapatılıyor mask
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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler semt pazarlarında encümen kararlarını uygulamaya koyarak, kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahlarını geçici süreyle kapattı. Zabıta ekipleri malların hileli etiketlenmesi, usullere aykırı hareket edilmesi, pazardaki nizam ve intizama uyulmaması, çığırtkanlık yapmak suretiyle ürün satmaya çalışan esnafa ilk olarak uyarıda bulunuyor. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden pazarcı esnafına belediye encümeni tarafından verilen geçici süreyle faaliyetten men kararı uygulanıyor.
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05 Eyl 2022 - 10:23 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Zenci̇ - Etiketlerine kucuk harflerle yarim kilo yazan sahtekarlarinda tezgahi kapatilsin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Eylül 10:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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