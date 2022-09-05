Kaputa oturup önlerindeki otomobili ayaklarıyla iteklediler

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs Tofaş marka otomobilin kaputuna oturdu. Şahıslar, yine Tofaş marka başka bir otomobili ayaklarından yardım alarak ittirdi. İlginç görüntülere sahne olan o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.
"Gülerek ve şaşkınlık içerisinde izledik"
Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Şengün, "Biz arkadaşlarla çay ocağında oturuyorduk. Çay içtiğimiz esnada caddeden gelen iki aracı gördük. İlk önce araçlar birbirine yakın olduğu için şüphelendik, sonrasında iki arkadaşın aracın kaputuna binip öndeki arabayı ittiklerini gördük. Gülerek ve şaşkınlık içerisinde izledik. Türk halkının pratik çözümlerinden bir tanesi daha izledik" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - tofaş dayanışması niye kıskanıyorsunuz ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.