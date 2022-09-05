Doğu Kışlada Balkan rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Geleneksel Helva Şenliği Doğu Kışla Parkı'nda yapıldı. Kazan açma ritüelinde Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, seneye daha kapsamlı bir festival için Başkan Büyükakın adına söz verdi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen 20. Helva Şenliği konserlerle sona erdi. Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda düzenlenen şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Rumeli Türkleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Rumeli Balkan Kadınları Derneği Başkanı Ayşe Alparslan, Yalakdere Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, Kocaeli Balkan Türkleri Derneği Başkanı Günay Uzun, Istrancalılar Dernek Başkanı Kamil Terzi, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Ayla Ertan, Akmeşe Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Ömür Karakurt ile Rumeli ve Balkan göçmeni vatandaşlar katıldı.

20. HELVA ŞENLİĞİ

20. Helva Şenliği için vatandaşlar alanı erken saatte doldurmaya başladı. Etkinlik kapsamında bir haftalık süreçte şehrin farklı noktalarında kilolarca helva dağıtıldı. Etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri ile başladı. Daha sonra İzmit Maphoytag Folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi.

RUMELİLİ GÜLTEKİN SAHNE ALDI

Etkinlikte ilk olarak Rumeli Gültekin sahne aldı. Rumeli Gültekin, şarkı ve türküleriyle alanda Balkan rüzgarı estirdi. Rumeli ve Balkan göçmeni vatandaşlar Rumeli Gültekin’in şarkılarına danslarıyla eşlik etti.

UYSAL’DAN DAHA KAPSAMLI ŞENLİK SÖZÜ

20’ncisini düzenlenen Geleneksel Helva Şenliği kazan açma ritüeli büyük ilgi gördü. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, helva kazanını açarak protokol üyeleri ve vatandaşlara ikramda bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, seneye daha kapsamlı bir festival için Başkan Büyükakın adına Rumeli ve Balkan göçmeni vatandaşlara söz verdi.

RAFET EL ROMAN COŞTURDU

20. Geleneksel Helva Şenliği'ne ünlü sanatçı Rafet El Roman damga vurdu. Sevilen şarkılarını hayranlarının korosu eşliğinde seslendiren şarkıcı, programında nostaljik şarkılara da yer verdi. Hareketli şarkılarında hayranlarını oynatan Rafet El Roman, performansıyla sevenlerinin gönlünü fethetti. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, başarılı sanatçıya çiçek takdim etti.