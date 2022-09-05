Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında göreve başlayan Başhekim Mustafa Güneş, görev süresinin dolmasının ardından sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu. Güneş, konuyla ilgili, “Kocaeli Darıca Farabi EAH başhekimlik görevim sözleşme sürecim dolduğundan sona ermiş bulunmaktadır. İl ve yerel siyasetinin, ve yine meşru olmayan isteklerini elde edemeyen ve bu süreçte sürekli aleyhimde çalışma yapan diğer dinamiklerin blokajı nedeniyle yeni sözleşmem il müdürlüğü tarafından yenilenememiştir. İleri zamanlarda konu ile ilgili süreçte yaşananları açıklayacağımı bilmenizi isterim. Bu süreçte birlikte güzel işlere imza attığım yönetim ekibime, tüm hastane personelime, desteklerini esirgemeyen dostlarıma ve her zaman yapıcı haberlerle yanımızda olan başta bölge olmak üzere tüm basın mensuplarına saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.
05 Eyl 2022 - 10:50- Gündem Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 10:51
Darıca Farabi Başhekimi Güneş: Sözleşmem yenilenmedi
Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, İl Müdürlüğü tarafından sözleşmesinin yenilenmediğini duyurarak, “İl ve yerel siyasetinin, ve yine meşru olmayan isteklerini elde edemeyen ve bu süreçte sürekli aleyhimde çalışma yapan diğer dinamiklerin blokajı nedeniyle yeni sözleşmem il müdürlüğü tarafından yenilenememiştir” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.