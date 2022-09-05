Darıca Farabi Başhekimi Güneş: Sözleşmem yenilenmedi

Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında göreve başlayan Başhekim Mustafa Güneş, görev süresinin dolmasının ardından sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu. Güneş, konuyla ilgili, “Kocaeli Darıca Farabi EAH başhekimlik görevim sözleşme sürecim dolduğundan sona ermiş bulunmaktadır. İl ve yerel siyasetinin, ve yine meşru olmayan isteklerini elde edemeyen ve bu süreçte sürekli aleyhimde çalışma yapan diğer dinamiklerin blokajı nedeniyle yeni sözleşmem il müdürlüğü tarafından yenilenememiştir. İleri zamanlarda konu ile ilgili süreçte yaşananları açıklayacağımı bilmenizi isterim. Bu süreçte birlikte güzel işlere imza attığım yönetim ekibime, tüm hastane personelime, desteklerini esirgemeyen dostlarıma ve her zaman yapıcı haberlerle yanımızda olan başta bölge olmak üzere tüm basın mensuplarına saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.