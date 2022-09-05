Tayfun Aydoğan: Oyunumuz gelişiyor

Kocaelispor’un etkili orta saha oyuncularından Tayfun Aydoğan oyunlarının her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.

TÜM TAKIMLAR BÖYLE OYNAYACAK

Rakiplerin kendileri için özel önlemler alarak maçlara hazırlandıklarının farkında olduğunu ifade eden Tayfun Aydoğan şu şekilde konuştu: Kırşehir deplasmanı güzel geçti. Takım olarak iyi oynadığımızı ve iyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Rakibin, özellikle kendi sahasını kapatıp baskılı oynayacağını biliyorduk. Sadece Kırşehir değil tüm takımlar Kocaelispor armasının olduğu yerde bize karşı farklı önlemler almaya çalışıyorlar.

10 DAKİKADAN SONRA OYUNUN HAKİMİYDİK

Genel olarak bakıldığında zorlu bir deplasmandı açıkçası. Ancak dersimize iyi çalıştık. Hocamızın isteklerini sahaya tek tek yansıttığımızı düşünüyorum. Maçın ilk 10 dakikası oyunu açmakta zorlandık ancak devam eden süreçte ise topun yüzde 70-80 oranında bizde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca rakipten daha çok mücadele ettik. Maç içi reaksiyonlarımızın her geçen gün daha da geliştiğini ifade edebilirim.

DAHA ÜRETKEN OLMALIYIZ

Son dakikalarda baskılı oynadılar ama maç genelinde hiç pozisyon vermedik. Tek sıkıntımız gol yollarında üretken olamamamızdı. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Takımda iyi bir arkadaşlık var, uyum içersindeyiz, takım ruhu ve birlikteliğimiz üst seviyede. Sezon boyunca tüm rakiplerimize karşı ciddi olmalıyız. Bu konuda bir ayrımımız asla olamaz, olmayacak da.