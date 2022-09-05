CHP Derince’de Haymanalı, adaylıktan çekildi!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince’de mevcut yönetimden yaşanan istifalar sonrası üst kurul atanmış, üst kurul olağanüstü ilçe kongresi için 18 Eylül 2022 tarihini belirlemişti. CHP Derince İlçe Başkanlığı için CHP Derince eski İlçe Başkan Yardımcısı Kerim Şenses ile Büyükşehir ve Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi Ali Haymanalı, CHP Derince eski İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve CHP Derince eski İlçe Yöneticisi Orkun Utkubaş’ın da aday olacağı öğrenilirken Bilgin ve Utkubaş geçtiğimiz günlerde ilçe binasında adaylık açıklaması yaptı.

“KIRGINLIKLARI YOK EDECEĞİZ”

Haymanalı, Utkubaş’a destek vererek adaylıktan çekildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Utkubaş, “Derince’mizin birliği, beraberliği adına gençlerin önünü açan, bizlere omuz veren kıymetli parti büyüğümüz Ali Haymanalı’ya çok teşekkür ederim. Bugünden itibaren kırgınlıkları yok edecek; barış içinde ve kol kola partimizi iktidara taşıyacağız” dedi.