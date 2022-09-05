05 Eyl 2022 - 10:53- Siyaset G: 05 Eyl 2022 - 10:55

CHP Derince’de Haymanalı, adaylıktan çekildi!

CHP Derince İlçe Kongresi öncesinde aday olduğunu Ali Haymanalı’nın adaylık açıklaması yapan Orkun Utkubaş’a destek vereceği öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Derince’de Haymanalı, adaylıktan çekildi! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince’de mevcut yönetimden yaşanan istifalar sonrası üst kurul atanmış, üst kurul olağanüstü ilçe kongresi için 18 Eylül 2022 tarihini belirlemişti. CHP Derince İlçe Başkanlığı için CHP Derince eski İlçe Başkan Yardımcısı Kerim Şenses ile Büyükşehir ve Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi Ali Haymanalı, CHP Derince eski İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve CHP Derince eski İlçe Yöneticisi Orkun Utkubaş’ın da aday olacağı öğrenilirken Bilgin ve Utkubaş geçtiğimiz günlerde ilçe binasında adaylık açıklaması yaptı.

KIRGINLIKLARI YOK EDECEĞİZ”

Haymanalı, Utkubaş’a destek vererek adaylıktan çekildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Utkubaş, “Derince’mizin birliği, beraberliği adına gençlerin önünü açan, bizlere omuz veren kıymetli parti büyüğümüz Ali Haymanalı’ya çok teşekkür ederim. Bugünden itibaren kırgınlıkları yok edecek; barış içinde ve kol kola partimizi iktidara taşıyacağız” dedi.
# chp, Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Haymanalı, Atasoy Bilgin, Orkun Utkubaş, ile, başkanı

05 Eyl 2022 - 10:53 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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