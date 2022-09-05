Gökhan Değirmenci: Kalitelimizi sahaya yansıttık

Kocaelispor’un başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci deplasmanda 1-0 kazanılan Kırşehir Futbol Kulübü maçının ardından sorularımızı yanıtladı. Gökhan kalitelerini sahaya yansıttıklarını ifade etti.

SON BÖLÜMLERDE BİRAZ ZAHMET ÇEKTİK

Gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli kaleci şu ifadelere yer verdi: Her maç olduğu gibi bu maç da önemliydi. Geçen hafta 2-1 kazanmıştık, ertesinde dışarıda da kazanmak istiyorduk. Hafta içi planlarımız 3 puan üzerineydi. Karşımızda dirençli bir takım vardı. Üstünlüğümüzü vermedik ve 1-0 kazandık. Son bölümlerde biraz zahmet çektik ancak maç daha farklı da bitebilirdik. Gol yemeden kazandığımız için de mutluyuz.

SERİMİZİN DEVAM ETMESİ LAZIM

Kırklareli maçından sonra bütün analizlerimizi yaptık. O maçı “Kazandık” diye eksiklerimizi görmezden gelemezdik. Özellikle savunma anlamında daha temkinli ve dikkatli oynadık. 2’de 2 yaptık ama yetmez… Serimizin devam etmesi lazım. Maçın sonundaki penaltı pozisyonu ortada gibiydi. Ben de net göremedim. Zaten yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN

Kalitemiz diğer takımlara göre daha iyi. Kalitemizi sahaya yansıttığımız zaman sonuç da kaçınılmaz oluyor. Biz Kırşehir’e gelirken yorulduk, taraftarımız daha zor şartlarda gelmiştir. İtici gücümüz olan taraftarımızı arkamızda gördükçe mutlu oluyoruz ve daha güçlü oluyoruz. Kırşehir’de bizi yalnız bırakmadıkları için her birine tek tek teşekkür ediyor, galibiyeti onlara hediye ediyorum.