Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nda unutulmaz bir final gecesi yaşandı. 11 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğu 2020 yılında kurulan Kartepe Fatih Sultan Mehmet (FSM) Spor Kulübü elde etti. Derbent Stadı’ndaki turnuvaya ev sahipliğini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaparken, final gecesine Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, spor yazarları, veliler ve çocuklar katıldı. Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Mücadelenin, birlik ve beraberliğin doya doya yaşandığı organizasyonda bir aradayız. Kartepe’de spora büyük önem verilmektedir. Burada herkes benim için şampiyon olmuştur. Evlatlarımın hepsini gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Buraya evlatlarını getiren anne-babalara, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Sizin evlatlarınız benimde evladımdır. Her zaman sizlerin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Böylesi organizasyonlarda kapımız ardına kadar açıktır. Tüm imkanlarımız çocuklarımıza helal olsun” dedi.
05 Eyl 2022 - 11:12- Spor Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 11:13
Minikler Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nda 11 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.