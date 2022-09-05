Otobüs şoförü, kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye otobüsü şoförü Yılmaz Bozdağı, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Otobüsü durdurup, araçtan inen Bozdağı, kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.