05 Eyl 2022 - 11:47- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 11:48

Otobüs şoförü, kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

İzmit'te belediye otobüs şoförü Yılmaz Bozdağı, yolun ortasındaki kaplumbağayı fark ederek, son anda ezilmekten kurtardı.

Otobüs şoförü, kaplumbağayı ezilmekten kurtardı mask
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Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye otobüsü şoförü Yılmaz Bozdağı, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Otobüsü durdurup, araçtan inen Bozdağı, kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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05 Eyl 2022 - 11:47 DHA Kocaeli- Gündem

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