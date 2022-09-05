Cem Ekinci: 3 puanı taraftarımıza hediye ediyorum

Zorlu bir deplasmandan galibiyetle çıkmalarının önemine vurgu yapan Cem Ekinci şu şekilde konuştu: Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Her maça olduğu gibi Kırşehir maçına da 3 puan için çıktık. Zor olacağının farkındaydık, öyle de oldu. Galip geldik ancak daha farklı da kazanabilirdik. Kırşehir’e kadar gelip bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, 3 puanı onlara hediye ediyoruz.
DAHA İYİ VE KALİTELİ OLACAĞIZ
Rakip savunmacıların biz ofans oyuncularına karşı özel önlemler almasını çok doğal karşılıyorum. Bunu sezon boyunca da yaşayacağız. Ancak hocamızın taktikleri ve takım içindeki birlikteliğimiz ile bu gibi konuları aşacağımızı, daha iyi, daha etkili futbol oynayacağımızı düşünüyorum.
ÇALIŞTIĞIMIZ BİR POZİSYONDU
Antrenmanlarda hücum anlamında da çok farklı çalışmalarımız oluyor. Kırşehir’e attığımız gol de bu çalışmalar karşılığında oldu. Beykan’ın topu atacağı yeri bilerek hareket ettim ve o topun bana geleceğini biliyordum. Arkadaşım sağ olsun çok iyi pas verdi, ben de Kocaelispor forması ile ilk golümü attım. Beykan’a ve tüm takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.