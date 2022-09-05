Cem Ekinci: 3 puanı taraftarımıza hediye ediyorum

Zorlu bir deplasmandan galibiyetle çıkmalarının önemine vurgu yapan Cem Ekinci şu şekilde konuştu: Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Her maça olduğu gibi Kırşehir maçına da 3 puan için çıktık. Zor olacağının farkındaydık, öyle de oldu. Galip geldik ancak daha farklı da kazanabilirdik. Kırşehir’e kadar gelip bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, 3 puanı onlara hediye ediyoruz.

DAHA İYİ VE KALİTELİ OLACAĞIZ

Rakip savunmacıların biz ofans oyuncularına karşı özel önlemler almasını çok doğal karşılıyorum. Bunu sezon boyunca da yaşayacağız. Ancak hocamızın taktikleri ve takım içindeki birlikteliğimiz ile bu gibi konuları aşacağımızı, daha iyi, daha etkili futbol oynayacağımızı düşünüyorum.

ÇALIŞTIĞIMIZ BİR POZİSYONDU

Antrenmanlarda hücum anlamında da çok farklı çalışmalarımız oluyor. Kırşehir’e attığımız gol de bu çalışmalar karşılığında oldu. Beykan’ın topu atacağı yeri bilerek hareket ettim ve o topun bana geleceğini biliyordum. Arkadaşım sağ olsun çok iyi pas verdi, ben de Kocaelispor forması ile ilk golümü attım. Beykan’a ve tüm takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.