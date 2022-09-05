Sağlık Turizmi 2 gün Kocaeli’de konuşulacak

Kocaeli’nin Sağlık Turizminden daha fazla pay alması için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve USKAF 23-24 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde Kongre düzenleyecek. Kocaeli’nin sağlık turizmi anlamında daha fazla pay almasını amaçlayan toplantıdan eksikler ve yapılması gerekenler görüşülecek. Kongre öncesi Kocaeli Ticaret Odasında basın lansmanı yapıldı. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ev sahipliğinde yapılan toplantıya, USKAF Kongre Başkanı KOÜ EAH Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, KBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç, Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları (USKAF) Yöneticisi Murat Ergün katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan USKAF Kongre Başkanı Zafer Cantürk, “Kocaeli çok kıymetli bir şehir. Çok önemli bir bölgede. çok iyi ilişkilerin kurulabildiği bir bürokrasi ortamı var. Biz de bundan istifade ederek bir toplantı girişiminde bulunduk, çok da destek bulduk. Akademik bir kurumun Kocaeli Üniversitesi’nin başhekimi olarak bir dernek kurduk. Bu kurum çatısı altında bugüne kadar önce 6 farklı temada USKAF toplantısı yaptık. Bugün burada 7’inci toplantımızın detaylarını paylaşmak istiyoruz. Biz küçük çapta başladık fakat Ticaret Odamızın da bu konuda aktif hale geldiğini gördük. Ardından Büyükşehir Belediyesi’nin de bu işin içerisinde olduğunu, bir şirket kurulduğunu ve Kocaeli’de turizmin ön plana çıkarılmak istendiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın desteğiyle de organizasyonumuz büyüdü.

“KOCAELİ ÖNEMLİ BİR KONUMDA”

Vali Bey de bu girişimi fazlasıyla destekledi. 23-24 Eylül’de Kongre Merkezinde sağlık turizmi ile ilgili 2 günlük ve kıymetli isimlerin katılacağı bir toplantı yapacağız. Bu toplantı, Türkiye’nin sağlık turizmine katkıda bulunacağı gibi Kocaeli için de büyük bir açılım olacak. Kocaeli çok önemli bir konumda. Burada hem var olan hastane potansiyellerimizi öne çıkarmak ve daha çok potansiyelimizi nasıl öne çıkarabiliriz, bunu konuşacağız. Termal turizm de sağlık turizminin bir parçası. Bu konuda da hem ilimiz hem çevre illerimiz önemli bir bölge. Bu organizasyonun amaçlarından biri de hekimlerimizi ve sağlık imkanlarımızı tanıtarak ilimiz açısında bir cazibe merkezi oluşturmak” dedi

“HEM ESNAFIMIZ HEM ŞEHRİMİZ KAZANIR”

KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “Durum bize geldiğinde heyecanlandık. Şehrimiz sağlık turizmi açısından yeteri kadar pay alamıyor. Bu konuda 2 günlük kapsamlı bir toplantı yapacağız. Sağlık ve sağlık turizmi konusunda Kocaeli’nin payını artırmak üzere bu toplantıların düzenlenmesi önemli. Yaşlı ve engelli turizmiyle de ilgileniyoruz. Sağlık tesislerimiz daha fazla hizmet sunacak durumda. İşin ticari boyutunda da yatırım yapacak insanlarımız var. Bu gelir çok daha fazla olabilir. Sağlık turizmi konusunda aşama kaydedersek hem esnafımız hem de şehrimiz kazanır. KOTO olarak bu girişimleri değerli buluyoruz" dedi

“FIRSATLARDAN FAYDALINACAK BİR POTANSİYEL VAR”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapacağımız sağlık hizmetlerini ele alacağımız toplantılar var. Ben geçmiş dönemlerden de yola çıkarak ilimiz özelde sağlık turizminde çok geniş bir kapasiteye sahip. Özellikle kısa vadede çok fırsatların olduğu bir noktadayız. Orta vadedeki fırsatlardan çok faydalanabileceği bir potansiyel görüyoruz. Orta vadedeki fırsatlardan faydalanabileceği bir potansiyeli görüyoruz. Bu şurada unlar ele alınacaktır. Benim önemsediğim USKAF Çatısı altında yapılması. Hizmet alan ile veren kişiler arasında güven önemli. Bu güveni de akreditasyon sağlıyor. Kalitenin konuşulduğu uzun vadeli stratejilerin de ele alındığı toplantılar olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonunu destekleyecek her toplantıda olacağız. Büyükşehir Belediyemizin İştiraki olan SEKA Park AŞ’nin bünyesinde yeni bir iştirak daha kuruldu. Kurulan şirkette bu tür organizasyonlar görüşülüyor” ifadelerini kullandı

“KOCAELİ ÖNEMLİ BİR KONUMDA”

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinden sonra bu aşamaya gelmek bizim için önemli. Kocaeli Sanayi Kenti aynı zamanda sağlık turizmi potansiyeli olan bir kent. 18 özel hastane 10 tane de kamu hastanesi 1 Üniversite Hastanesi var. Ciddi anlamda potansiyeli olan bir kent. Yakın zamanda standartların üzerinde hizmet verecek olan bir Şehir Hastanesi var. Kocaeli Ulaşım ve Lojistik açısında önemli bir konumda. Uluslararası sağlık turizminde daha fazla pay almalı. İyi yetişmiş bir sağlık ekibimiz var. Bu şehirde Sağlık Turizminden daha fazla pay alabilir. Biz de elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğimizi beyan etmek istiyorum” dedi.

“İLİMİZ HAZIR KONUMDA”

Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, “Ben Kocaeli Turizmi açısından genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Kocaeli kentimiz sanayi kenti olarak tanınan bir şehir. İstatistiklere baktığımızda Turizm Şehri oluş bir şehir. Yılda 10 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Pandeminin vermiş olduğu koşullar, ulaşım koşulları ilimizi bir turizm kenti yapma noktasında hızla ilerliyor. Turizm Master planı da etkili oldu. İlimiz hazır konumda. 55 Turizm belgesi bulunan otelimiz var. Yaklaşık 16 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Turizm olanağı açısından eksiğimiz yok. Tanıtıma ihtiyacımız var. Bu etkinlikler de tanıtım için oldukça önemli” dedi.

“KOCAELİ’Yİ NASIL DAHA TANINIR HALE GETİRİRİZ”

Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları (USKAF) Yöneticisi Murat Ergün yaptığı bilgilendirmede, “Programda Türkiye’nin sağlık Turizmi potansiyelinde yapması gerekenleri hataları konuşurken diğer yandan Kocaeli özelinde daha da nasıl tanıtılır onu konuşacağız. Daha önceki yıllarda yer almış profesyonelleri getireceğiz. Engelli Turizmi açısında Kocaeli’nin önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Program 2 gün devam ederken 4 ayrı konuda workshop var. Turizm ve sağlık alanındaki profesyonellerin katılımını önemsiyoruz. Sağlık bilimleri alanındaki tüm başlıkları içeriyor” dedi.