Erbil: HDP bize göre terör örgütünün uzantısıdır

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Cenk Erbil, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Konu hakkında açıklama yapan Erbil şu ifadeleri kullandı: “Kimse kusura bakmasın; bir ittifak eğer başarılı olacaksa, bir ittifak eğer sağlıklı bir şekilde hedefine ulaşacaksa, ittifak partilerinin empati yapması, birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alması önemlidir. Bilindiği gibi İYİ Parti, vatan diyen, millet diyen, milliyetçi-demokrat-muhafazakar-kalkınmacı bir siyasi partidir. Türkiye’nin tamamını kucaklayan bu değerler bizler için vazgeçilmezdir. Ve bu değerlerin içinde, PKK’nın siyasi organı olan HDP ile yol yürümek yoktur. HDP bize göre terör örgütünün uzantısıdır.

"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE ZARAR VERMEKTE”

Durum bu iken kimi CHP’lilerin HDP’ye şirin gözükmek için yaptıkları açıklamalar yalnızca safsatadan ibaret değil, aynı zamanda bizlerin ittifaka olan bağlılığını sarsacak boyuttadır. Millet İttifakı iktidar yolunda ilerlerken bu açıklamalar en çok Türkiye’nin geleceğine zarar vermektedir. Çünkü bu açıklamaların tek kazananı Cumhur İttifakı olmaktadır. Biz İYİ Partili olarak başta Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın olmak üzere MYK üyelerimizin, GİK üyelerimizin, teşkilat yöneticilerimizin en üst perdeden yaptıkları açıklamalar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki İYİ Partiliyiz.”