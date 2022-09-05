Öteki Adaylar’dan Kocaeli Barosu’na 6 aday!

Kocaeli Barosu’nun olağan Genel Kurulu Ekim’in ikinci haftasında gerçekleştirilmesi kararı alınırken Öteki Adaylar, bugün Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş toplantı salonunda yönetim kurulu için adayları açıkladı. Altı adayın açıklandığı toplantıya avukatlar da katılım sağladı. Düzenlenen açıklamada Avukat Cansu İsbir, Duygu Tekdemir, Banu Sözal, Selda İlgöz, Hüseyin Akbaş ve Talip Kavak yönetime aday olduklarını duyurdu.

“DAHA ÇOK KATILIMI SAĞLAMAK ZORUNDADIRLAR”

Açılış konuşmasını yapan Cansu İsbir, “Avukatlar, en kutsal haklar içinde yer alan savunma hakkının özgür ve tarafsız icra eden yegane temsilcileridirler. Aynı zamanda toplumsal sorunların dile getirilmesinde hak arama özgürlüğünün ve hakkaniyete uygun çözümlerinin talep edilmesinde öncü meslek gruplarından biridir. Barolar ise biz avukatların daimi surette çok daha güçlü olabilmesi adına gereksinimlerimizi karşılamak, mesleki faaliyet alanlarımızda ki çalışmaları özgür bir şekilde sürdürmemizi kolaylaştırmak, savunma kürsüsünde yer alan mesleğimizin sesini daha geniş sahalara duyurabilmek, mesleğimizin gelişimini sağlamak ve haklarımızı korumakla görevli, çatısı altında toplandığımız meslek kuruluşumuzdur. Bu nedenle avukatları temsil ederken çoğulcu demokrasiye önem vermek temsilde kolektif anlamda daha çok katılımı sağlamak zorundadırlar” dedi.

“BAROLAR TEK SESLİ HALE GELDİ”

Sözlerini sürdüren İsbir, “Fakat içinde olduğumuz ve hepimizin yakından vakıf olduğu şu günlerde ülkemiz tüm kesimleri ile birlikte ağır bir süreçten geçmektedir. Avukatlık mesleği gibi tüm profesyonel meslekler süreklilik arz edecek şekilde saldırıya maruz kalmakta, sistematik olarak itibarsızlaştırılmakta, toplum nezdinde değersizleştirilmektedir. Baroların ise buna karşılık kendilerinden beklenen kapasitelerinin çok altında faaliyet göstermeleri mevcut durumu daha da ağırlaştırmış ve avukatların bağlı oldukları barolara kayıtsız kalmalarına, baroların faaliyet birimlerinden ve yönetim kadrolarından uzaklaşmalarına neden olmuştur. Barolar artık çok sesli güçlü kimliklerini kaybetmiş, tek sesli hale gelmiştir. Amaç edinilmesi gereken; mesleğin öncelikleri yerini şahsi menfaatlere bırakmıştır” ifadelerinde bulundu.

“SÖZ VERİYORUZ”

“Bizler bugün burada meslektaşlarımızın çok sesli kolektif katılımını önemseyen, sorunlarımızı mesleğin temel ilkeleri çerçevesinde en etkin şekilde çözebilen bir baro yönetim kurulu kurabilmek umuduyla adaylığımızı açıklıyoruz” diyen İsbir, Öteki Avukatlar olarak her ne koşul altında olursa olsun avukatların toplumun anayasal düzlemde mevcut haklarını ve menfaatlerini tarafsız ve özgür şekilde koruduklarını biliyoruz ve bundan sonra da koruyacaklarına inanıyoruz ve baromuzun da kayıtsız ve şartsız çoğulcu katılımla meslektaşlarımızın omuzlarında yükselerek değil, omuz omuza vererek avukatların hak ve menfaatlerini korumak ve idamesini sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza dair söz veriyoruz” şeklinde konuştu. ,

“ADAYLARA GEREKTİĞİ KADAR UZAĞIZ, GEREKTİĞİ KADAR YAKINIZ”

Neden bir başkan adayı yok sorusunun da yanıtlandığı toplantıda“Tek bir insanın sesindense çok insanın sesi duyulsun diye. Tek adamın seçtiği tek bir liste baroya giriyor” ifadelerine yer verildi. Baro başkan adayları hakkında konuşan Avukat Talip Kavak, “Her iki arkadaş da umarım başarılı olurlar, yerlerini ve sınırlarını bilerek yönetirler umarım. Burada kimlerle birlikte olduğunu söyleyen topluluk var. Bir baro başkan adayımızın herhangi bir listesi olup olmadığını bilmiyoruz. Bu gizlenecek bir şey değildir. Bizim başkanımız yok. Başkan adaylarına telkinimiz şöyle olabilir: dürüstlük, açıklık mutlaka kazandırır. Seçilen, seçilmeyen ekibe göre hareket etmek baroya kaybettirir. O nedenle uzağız. Gerektiği kadar uzağız, gerektiği kadar yakınız. Asla bizim adayımız değiller ama sonunda baro başkanımız olacaklar” şeklinde konuştu.

İŞTE ADAYLAR:

Av. Cansu İsbir

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğum 2006 yılından sonra merhum Avukat Burhan Dilek ve onunla aynı büroda çalışan Avukat Mehmet Akgül’ün yanında stajımı tamamlayarak 2007 yılı Kasım ayında mesleğe başladım. Yaklaşık 9 yıl Gebze ve İzmit’teki çeşitli bürolarda işçi avukat olarak çalıştım. 2016 yılı başında mesleği bağımsız olarak icra kararı aldım ve o tarihten bu yana İzmit’te Avukat Gürkan BİÇEN ile aynı büroyu paylaşmaktayız. Bu suretle 15 yılı bulan meslek hayatımda hem işçi avukatların hem de serbest çalışan avukatların sosyo-ekonomik durumlarına vakıf oldum.

Av. Duygu Tekdemir

1979 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Av. Fahri Örengül'ün yanında avukatlık stajımı tamamladım. 2002 yılından beri Kocaeli Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktayım. Bu süreçte Baromuz bünyesinde yer alan İnsan Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu ve Kültür-Sanat Komisyonlarında ve Baro korosunda görev yaptım. 2020 yılından beri Arabuluculuk görevini de ifa etmekteyim. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca biliyorum. Evli ve bir çocuk annesiyim.

Av. Banu Sözal

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2001-2005 yılı İstanbul Barosuna, 2005 yılından beri Kocaeli Barosu’na bağlı avukat olarak çalışmaktayım.2021 yılı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Çalışma Hukuku Komisyonu, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu yönetiminde bulundum.

Av. Selda İlgöz

Kocaeli İzmit doğumluyum ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunuyum, 2004 yılından buyana Serbest Avukatlık yapmaktayım. Kadınlarla Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi (KADAV) ve aktivisti, Kadın Adayları Destekleme Derneği Üyesi (KA-DER ve eğiticisi), Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı Eğiticisiyim aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi ve GYTE’de Hukuk dersleri verdim. Dönem içinde İnsan Hakları Komisyonu Avrupa Birliği Komisyonu üyelikleri yaptım. 2010-2014 yılları arasında Kadın Hakları Komisyonu başkanıydım. Bu süreç içerisinde Komisyon Kadın Hakları Merkezine dönüştü. Bakanlığın, Barolardan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunu değişikliği döneminde barodan istenen görüşlerle ilgili Kadın Hakları Merkezi raporlar hazırladı. Bu dönemde Kadın Hakları Merkezi Kadın Kuruluşları Birliğinin Kuruluşunda aktif rol oynadı İnsan Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi Ve Çevre Komisyonunun Kordinatörüyüm. Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi ile EŞİK aktivistiyim.

Av. Hüseyin AKBAŞ

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunuyum. 2005 yılından beri Kocaeli Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktayım. Kocaeli Barosunda CMK Komisyonunda çalıştım. Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şubesinin kuruluşunda yer aldım; yöneticilik ve şube başkanlığı yaptım. Evli iki kız çocuğu babasıyım.

Av. Talip Kavak

1979 Sivas doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunuyum. 2003 yılından beri Kocaeli Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktayım. Kocaeli Barosunda İnsan Hakları Komisyonunda çalıştım. Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şubesinin kuruluşunda yer aldım; yöneticilik ve şube başkan yardımcılığı yaptım. Kocaeli Sosyal Haklar Derneği Başkanlığı yaptım. 2004-2016 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Hukuk alanında dersler verdim. Özellikle ildeki toplumsal davalarda savunma hakkının sağlanabilmesi için avukat arkadaşlarımın yanında yer almaya çalıştım. Önceki dönem “Öteki Adaylar” yönetim kurulu adayı olarak seçime girdim.