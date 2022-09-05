Fırat Gül: Bedeli ağır olabilirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, Kırşehir Futbol Kulübü karşısında girdikleri pozisyonların değerlendirilememesi ile ilgili olarak “Bedeli ağır olabilirdi” yorumunu yaptı. Açıklamasını sürdüren Gül, "Gerekli olan oyunu oynamaya ve oyunumuzun üzerine katmaya devam ediyoruz. İlk maçta da bu maçta da hem oyun hem, hem pozisyon, hem de skor üstünlüğü takımımızdaydı. Ancak şu var… Bazı maçlarda bu kadar fazla pozisyon harcarsak bunun bedeli ağır olabilir. Kırşehir maçında çok pozisyona girdik. Skoru açabilirdik, olmadı. Netice olarak baktığımızda 3 puan her şeyin önünde.

DÜŞÜNDÜKLERİMİZ ÇIKIYOR

Maç boyunca kalemizde pozisyona izin vermedik. Burası daha kritik. Bakın şampiyon olan takımlara… 70 gol atıyor, 20 gol yiyor. İyi savunma yapabilen takımlar şampiyon oluyor. Buna iyi hücumu da eklediğinizde işiniz daha da kolaylaşıyor. Zaten öncesinde de rakiplerimizin bize karşı öncelikli olarak oynatmamayı, savunmayı düşüneceklerini öngördüm. Nitekim ilk iki maç da böyle bir oyun oldu.

HER DAİM İHTİYACIMIZ VAR

Böylesi deplasmanlarda galip gelmek önemli. Çünkü ligin başı ve çok puanlar bu süreçte sağa sola dağıtılır. İlk haftaları kayıpsız geçmek kıymetli. Tribünden maç esnasında yabancı maddeler gelmiş. Maça konsantre olduğumdan çok farkında değildim. Bunlar olabiliyor. Biz deplasmandayız belki ama taraftarımız bunu bize yaşatmadılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara her daim ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.