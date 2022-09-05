05 Eyl 2022 - 13:39- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 13:40

Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,06’lık değer kazandı. Endeks 3.321,30 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,06’lık değer kazandı. Endeks 98,56 puan artışla 3.321,30 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

05 Eyl 2022 - 13:39 İHA İstanbul- Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.496 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Odun ve kömür kış öncesi daha da zamlanacak mask
Odun ve kömür kış öncesi daha da zamlanacak
Araç fiyatlarında düşüş! mask
Araç fiyatlarında düşüş!
151 sözleşmeli personel istihdam edilecek mask
151 sözleşmeli personel istihdam edilecek
Gençlere yazılım eğitimi daveti mask
Gençlere yazılım eğitimi daveti
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor mask
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
Akaryakıt fiyatına zam ifşa oldu mask
Akaryakıt fiyatına zam ifşa oldu
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL