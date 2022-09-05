Yaşlılar, ‘Hayatın İçinde’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenliyor. Aktif ve mutlu yaş almalarını sağlamak amacıyla başlatılan “Hayatın İçindeyim” projesinin bu seferki durağı Körfez Belediyesi'nin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü Merkezi oldu.

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMI

Körfez Belediyesi'nin 60+Aktif Yaşlanma Kulübü Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bireyler sosyalleşmek için bir araya geldi. Düzenlenen aktif yaşlanma etkinliğinde, diyafram nefesi alma, diyaframı geliştirecek hareketler, stres yönetimi, doğru nefes teknikleri yaptırılarak farkındalık oluşturuldu. Bedeni tanıma ve duygusal bedeni yönetme konusunda da çeşitli teknikler gösterildi. Ardından kısa yürüyüş ve bisiklet turuyla etkinlik sona erdi. Etkinliğe 60 vatandaş katıldı. Yetkililer bu tarz etkinliklerin 12 ilçede devam edeceği bilgisini verdi.

‘HAYATIN İÇİNDEYİM’ PROJESİ NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hayatın İçindeyim’ adlı projesi, bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almalarını sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor. "Hayatın İçindeyim” projesi içinde Akademi Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü ve Beş Çayı Kulüpleri yer alıyor. Hayatın İçindeyim Projesi’nde yer almak isteyen vatandaşlar https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden sayfasından başvuru yapabilir.