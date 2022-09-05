05 Eyl 2022 - 15:22- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:24

Migros 3 bin ton balık alacak

Migros, reyonlarındaki balıkları direkt üreticiden, teknelerden ve halden kendisinin almaya başladığını duyurdu.  

Migros 3 bin ton balık alacak mask

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Migros böylece reyonlarındaki hem balık çeşidini mevsimine göre 5 katına yükseltecek, hem de müşterilerine çok uygun fiyatlarla balık sunacak. Migros, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki illerden alım yapacak. Şimdiden 150’e yakın mağazasında kendi alım operasyonuyla balık satışına başlayan Migros, kısa süre içerisinde bu uygulamayı balık reyonu olan tüm mağazalarına yaygınlaştıracak, yıl içerisinde diğer mağazalarına da balık reyonları ekleyecek. Bugüne kadar 700 ton alım gerçekleştiren Migros, ilerleyen dönemde balık alımında 3 bin ton gibi oldukça yüksek tonajlara çıkarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi hedefliyor.”
# Ankara

05 Eyl 2022 - 15:22 - Ekonomi

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