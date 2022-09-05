05 Eyl 2022 - 15:25- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:26

Balıkçılara indirimli tarım kredisi verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar faiz indirimli tarım kredisi kullanabileceklerini bildirdi.  

Balıkçılara indirimli tarım kredisi verilecek mask

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler. Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek. Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür" denildi.
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05 Eyl 2022 - 15:25 - Ekonomi

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