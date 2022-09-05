Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler. Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek. Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür" denildi.
05 Eyl 2022 - 15:25- Ekonomi Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 15:26
Balıkçılara indirimli tarım kredisi verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar faiz indirimli tarım kredisi kullanabileceklerini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.