05 Eyl 2022 - 15:25- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:27

Endüstri 4.0’la üretime başladı

NG Kütahya Seramik, endüstri 4.0 esaslarına göre kurduğu yeni fabrikasının ilk fazını devreye aldı  

Endüstri 4.0’la üretime başladı mask

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral şu bilgileri verdi; “2020 başında fizibilite çalışmalarına başladığımız yeni fabrika yatırımımızı, pandemiye rağmen hızla olgunlaştırdık. Artan talep ve ülkemize olan güvenimizle yatırımımızı şekillendirdik. 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi teknolojik donanımız için İtalya ile işbirliği kurduk.

1000 KİŞİLİK İSTİHDAM

Fabrikamızın toplam maliyeti ise yaklaşık 2 milyar TL civarında. Fabrika 3 faz halinde planlandı. Fabrikanın ilk fazı devreye alındı. Geriye kalan 2 fazı da faaliyete geçtiğinde bölgeye 1000 kişilik istihdam sunmuş olacağız. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 30 bin metrekarelik kapasitesiyle seramik sektöründe endüstri 4.0’a geçiş yapan Türkiye’de ilk, dünyada 7’nci şirketiz.
# NG Kütahya Seramik, başkanı, ile

05 Eyl 2022 - 15:25 - Ekonomi

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