Balık tezgâhı olan market sayısı artıyor

Marketlerden saha operasyonları ve yönetim katına kadar su ürünleri için 369 kişi istihdam eden CarrefourSA, yılda ortalama 70-80 çeşit farklı su ürününü müşterilerine sunuyor. Verilen bilgiye göre, av yasağının olduğu dönemlerde kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarından balığı eksik etmeyen şirket, ilkini Gebze’de kurduğu su ürünleri platformu ile de Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığı ürünlerin, tedarikçileri aracığıyla tek bir noktaya teslim edilmesini sağlıyor. Geçen yıl İzmir’de, bu yıl Antalya’da iki yeni su ürünleri platformu daha açan şirketin bu konudaki yatırımlarının süreceğini bildiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu yatırımların karşılığını her yıl balığa olan ilgideki artışla gördüklerini söyledi.