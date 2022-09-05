Marketlerden saha operasyonları ve yönetim katına kadar su ürünleri için 369 kişi istihdam eden CarrefourSA, yılda ortalama 70-80 çeşit farklı su ürününü müşterilerine sunuyor. Verilen bilgiye göre, av yasağının olduğu dönemlerde kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarından balığı eksik etmeyen şirket, ilkini Gebze’de kurduğu su ürünleri platformu ile de Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığı ürünlerin, tedarikçileri aracığıyla tek bir noktaya teslim edilmesini sağlıyor. Geçen yıl İzmir’de, bu yıl Antalya’da iki yeni su ürünleri platformu daha açan şirketin bu konudaki yatırımlarının süreceğini bildiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu yatırımların karşılığını her yıl balığa olan ilgideki artışla gördüklerini söyledi.
05 Eyl 2022 - 15:26- Ekonomi Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 15:27
Balık tezgâhı olan market sayısı artıyor
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2022 itibarıyla 214 marketinde balık satışı gerçekleştirirken, yıl sonunda bu sayıyı 250’ye çıkarmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.