Başak Traktör dünya finalinde

Başak Traktör, kendi segmentinde en yararlı 3 traktör arasında gösterildi. İtalya’nın Milano kentinde “Mücadele başlasın!” teması ile düzenlenen TOYT’ta Başak Traktör ayrıca sürdürülebilirlik kategorisinde de listeye dahil edildi. 26 ülkeden finalist traktörler 9 Kasım’da İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenecek Eima Uluslararası Tarım ve Bahçe Makinaları Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.