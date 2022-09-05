Eco Love Fest başlıyor

Zorlu Center, sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak üzere geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘Eco Love Fest’ etkinliğinin ikincisini bu yıl 14-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenliyor. Geçen yıl yoğun ilgi gören Eco Love Fest kapsamındaki atölye çalışmaları, söyleşiler, performanslar ve deneyimler Hybrid Community kürasyonunda gerçekleşiyor. Kendi sektöründe ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik festivali olma özelliği taşıyan Eco Love Fest, üç ödüle layık görülmüştü