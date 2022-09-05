05 Eyl 2022 - 15:28- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:29

Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir!

Kurulduğu günden bu yana her yıl on binlerce otomobile mini onarım hizmeti veren RS Servis, araç sahiplerine bazı hatırlatmalarda bulundu.

Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir! mask

Çoğunlukla gözden kaçan ve kasko poliçe klozunda yer alan mini onarım hizmeti sayesinde otomobilin kaporta ve iç aksamında ortaya çıkan küçük hasarların, kasko kapsamında ücretsiz olarak onarılabildiğinin altını çizen RS Servis Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Çalışkan, "Parça değişimi gerektirmeyen ve belirli ölçü limitleri içinde olan iç döşeme ve ön cam tamiri, lokal göçükler, tampon çizikleri gibi hasarları kasko poliçenizde mini onarım teminatı olduğu takdirde ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlemler ikinci elde otomobilinizin değerini arttıracaktır. Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir, gerekli tespitler için RS Servis noktalarını ziyaret edebilirsiniz." dedi.

05 Eyl 2022 - 15:28 - Ekonomi

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