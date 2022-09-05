Çoğunlukla gözden kaçan ve kasko poliçe klozunda yer alan mini onarım hizmeti sayesinde otomobilin kaporta ve iç aksamında ortaya çıkan küçük hasarların, kasko kapsamında ücretsiz olarak onarılabildiğinin altını çizen RS Servis Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Çalışkan, "Parça değişimi gerektirmeyen ve belirli ölçü limitleri içinde olan iç döşeme ve ön cam tamiri, lokal göçükler, tampon çizikleri gibi hasarları kasko poliçenizde mini onarım teminatı olduğu takdirde ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlemler ikinci elde otomobilinizin değerini arttıracaktır. Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir, gerekli tespitler için RS Servis noktalarını ziyaret edebilirsiniz." dedi.