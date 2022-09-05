İMEAK DTO Eylül ayı Olağan aylık meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İMEAK DTO Olağan Genel Kurulu'nda, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.
05 Eyl 2022 - 15:29- Ekonomi Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 15:30
İMEAK DTO’da Tamer Kıran adaylığını açıkladı
İMEAK DTO Eylül ayı Olağan aylık meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, önümüzdeki aylarda yapılm...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.