05 Eyl 2022 - 15:29- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:30

İMEAK DTO’da Tamer Kıran adaylığını açıkladı

İMEAK DTO Eylül ayı Olağan aylık meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, önümüzdeki aylarda yapılm...
İMEAK DTO’da Tamer Kıran adaylığını açıkladı mask

İMEAK DTO Eylül ayı Olağan aylık meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İMEAK DTO Olağan Genel Kurulu'nda, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.
# başkanı

05 Eyl 2022 - 15:29 - Ekonomi

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