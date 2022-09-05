05 Eyl 2022 - 15:29- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:30

VELUX Group’ta görev değişimi

VELUX Group’ta emekliliğe ayrılma kararı alan David Briggs’ın koltuğuna yeni CEO olarak Lars Petersson atandı. Şu anda Hempel şirketinin Başkan ve CEO...
VELUX Group’ta görev değişimi mask

VELUX Group’ta emekliliğe ayrılma kararı alan David Briggs’ın koltuğuna yeni CEO olarak Lars Petersson atandı. Şu anda Hempel şirketinin Başkan ve CEO’su olan Lars Petersson, 1 Kasım 2022 itibarıyla VELUX şirketinde görevi devralacak. Bu tarihe kadar VELUX CFO’su Anders Götzsche vekil CEO rolünü üstlenecek.

 

05 Eyl 2022 - 15:29 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.496 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İMEAK DTO’da Tamer Kıran adaylığını açıkladı mask
İMEAK DTO’da Tamer Kıran adaylığını açıkladı
VELUX Group’ta görev değişimi mask
VELUX Group’ta görev değişimi
MEB’e 40 sözleşmeli personel alınacak mask
MEB’e 40 sözleşmeli personel alınacak
Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir! mask
Hasarınız mini onarım kapsamında olabilir!
Başak Traktör dünya finalinde mask
Başak Traktör dünya finalinde
Eco Love Fest başlıyor mask
Eco Love Fest başlıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL