VELUX Group’ta görev değişimi

VELUX Group’ta emekliliğe ayrılma kararı alan David Briggs’ın koltuğuna yeni CEO olarak Lars Petersson atandı. Şu anda Hempel şirketinin Başkan ve CEO’su olan Lars Petersson, 1 Kasım 2022 itibarıyla VELUX şirketinde görevi devralacak. Bu tarihe kadar VELUX CFO’su Anders Götzsche vekil CEO rolünü üstlenecek.