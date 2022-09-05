05 Eyl 2022 - 15:29- Ekonomi G: 05 Eyl 2022 - 15:31

MEB’e 40 sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek.  

MEB’e 40 sözleşmeli personel alınacak mask

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, MEB’e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8’i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. (A.A)
# eğitim

05 Eyl 2022 - 15:29 - Ekonomi

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