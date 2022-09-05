Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.
05 Eyl 2022 - 15:30- Ekonomi Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 15:31
"EGEDES" denetimi başladı
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.