‘Şehrin İyi Hali’ne çağrı

Akbank’ın sosyal fayda projelerinden biri olan ve 2015 yılından bu yana her yıl üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı. Geçmiş 7 yılda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeye bu yıl 30 Eylül’e kadar başvuru yapan ilk 2.000 öğrenci kabul edilecek. Şehrin İyi Hali ile gençler iklim krizi ve sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, farkındalık, eğitim ve hayvan hakları alanlarında faaliyet gösteren STK’lar arasından istediklerini seçip o STK ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.