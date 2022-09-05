Çayırova Turgut Özal Köprüsü’nde montaj yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde projelendirdiği ‘Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım’ işinde önemli bir imalat gerçekleşti. Buna göre ekipler, Çayırova ilçesi TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan ve önemli bir güzergâhta araçlara geçiş imkânı veren Turgut Özal Köprüsü’nün hemen yanına inşa edilen ilave köprünün kiriş montajını yaptı. Mevcut hali ile tek şeritli gidiş geliş olan köprünün yanına ikinci bir köprünün inşa edilmesiyle bölgedeki trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde dur durak demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilave köprü projesiyle ilçeye giriş çıkışlarda nefes aldıracak.

TOPLAM 20 ADET KİRİŞ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir iş temposu ile sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir eşik daha geçildi. İmalatları tamamen biten ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 adet kiriş yerleştirildi. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu dökülecek ve izolasyon imalatı yapılacak. Proje tamamlandığında köprü 2x2 şeritli hali ile vatandaşlara hizmet verecek.

TRAFİK AKICI HALE GELECEK

Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak. Böylelikle köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçilerek seri bir trafik akışı sağlanacak. İki şeritli olarak planlanan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edilecek.