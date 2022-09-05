05 Eyl 2022 - 15:33- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 15:34

Yeşilova’da kapsamlı temizlik çalışması yapıldı

İzmit Belediyesi, kentte hijyeni ve sağlıklı yaşamı sağlamak adına titizlik ile çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlü...
Yeşilova’da kapsamlı temizlik çalışması yapıldı mask

İzmit Belediyesi, kentte hijyeni ve sağlıklı yaşamı sağlamak adına titizlik ile çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, kentin en yoğun bölgelerinden olan Yeşilova Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.  Temizlik çalışmasında; 1 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 1 konteyner ilaçlama aracı, 1 konteyner tamir aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 personel görev yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerinde genel temizlik çalışmalarını program dahilinde aralıksız sürdürecek.
# ile, Araç, İzmit belediyesi

05 Eyl 2022 - 15:33 - Gündem

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