İzmit Belediyesi, kentte hijyeni ve sağlıklı yaşamı sağlamak adına titizlik ile çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, kentin en yoğun bölgelerinden olan Yeşilova Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasında; 1 yıkama aracı, 1 yol süpürme aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 1 konteyner ilaçlama aracı, 1 konteyner tamir aracı, 1 JSB kepçe, 1 açık araç kamyon ve 15 personel görev yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerinde genel temizlik çalışmalarını program dahilinde aralıksız sürdürecek.
05 Eyl 2022 - 15:33- Gündem Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 15:34
Yeşilova’da kapsamlı temizlik çalışması yapıldı
İzmit Belediyesi, kentte hijyeni ve sağlıklı yaşamı sağlamak adına titizlik ile çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.