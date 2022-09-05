05 Eyl 2022 - 15:35- Spor G: 05 Eyl 2022 - 15:36

Büyükakın’a Bilecikspor forması hediye ettiler  

AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin; Kocaeli Kocaeli Büy...
Büyükakın’a Bilecikspor forması hediye ettiler   mask

AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin; Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek Bilecikspor forması hediye etti. Yaman, Bilecikspor yönetimini ve oyuncularını Kocaeli'nde kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Burada sporcular Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve teknik kadro ile bir araya gelen Başkan Yıldırım ve Yaman Bilecikspor’un gelişmesi adına nelerin yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından Başkan Yaman, Yıldırım ve Muyşin eskiden Bilecik Valisi olarak görev yapan şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette gündeme dair konuşularak görüş alışverişlerinde bulunmasının ardından Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Bilecikspor’un formasını hediye etti.
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05 Eyl 2022 - 15:35 - Spor

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