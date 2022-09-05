Ahi Evran’ın memleketine yakışmadı    

Kırşehir Ahi Evran’ı ile ünlüdür. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın memleketinde Kocaelispor’a yapılanlar hiç yakışmadı. Kırşehir’de pazar günü oynanan maçın başında, maç oynanırken ve maçtan sonraki tutum, tepki çekti. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun rakip yöneticilere teşekkür ederken, saldırganları kınadı.