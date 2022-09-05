05 Eyl 2022 - 15:37- Spor G: 05 Eyl 2022 - 15:39

Alpay Çelebi: 3 puanla döndüğümüz için mutluyum  

Kırşehir FK maçındaki iyi performansı ile dikkat çeken savunmacı İzmitli Alpay Çelebi, Kırşehir’den 3 puanla İzmit’e döndükleri için mutlu olduğunu i...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Alpay Çelebi: 3 puanla döndüğümüz için mutluyum   mask

Kırşehir FK maçındaki iyi performansı ile dikkat çeken savunmacı İzmitli Alpay Çelebi, Kırşehir’den 3 puanla İzmit’e döndükleri için mutlu olduğunu ifade etti

 

 

DAHA RAHAT MAÇLARIMIZ OLACAK

Önümüzdeki süreçte daha rahat skorla maçların olacağına inandığını ifade eden Alpay şu şekilde konuştu: Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Tüm hafta çalışmalarımızı ona göre yaptık. Bizim bir oyunumuz var bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalıştık. Takım halimde hücum ve savunma yapıyoruz. Çok pozisyon ürettik, golleri atamadık ancak ilerleyen haftalarda daha rahat skorlu maçlarımız olacaktır.

 

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kırklareli ilk maçımızdı ve evimizde kazandık. Zaman zaman hatalarımız oldu. Fırat hocamızla ve takım arkadaşlarımızla bu hatalarımızı uzun uzun konuştuk. Kırşehir maçında kalemizde tek bir pozisyon bile vermedik. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımız da uzun bir aradan sonra deplasmana gelerek bizlere destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onları da inşallah mahcup etmeyiz.

 

“HENÜZ ÇOK ŞEY KAZANMADIK”

Önümüzde çok maç var. Henüz bir şey kazanmış değiliz. İnşallah böyle kazanarak devam ederiz. Rakibin son dakikadaki penaltı pozisyonunda yardımcı hakem bayrağı çekmişti. Bizim de almamız gereken bir penaltı var. Okan abiye net bir müdahale yapıldı, ancak tespit edilemedi. Bunlar futbolun içinde var.  

# bir, ile

05 Eyl 2022 - 15:37 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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