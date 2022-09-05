05 Eyl 2022 - 15:38- Spor G: 05 Eyl 2022 - 15:40

Kadın futbolcularımız Kara Kartal’ı dağıttı: 5-1      

Gölcük Belediyesi; “Spor Kenti Gölcük” parolası ile Kavaklı Stadı’nda düzenlediği U-13 Kız Futbol Turnuvası’na, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Beledi...
Kadın futbolcularımız Kara Kartal’ı dağıttı: 5-1       mask

Gölcük Belediyesi; “Spor Kenti Gölcük” parolası ile Kavaklı Stadı’nda düzenlediği U-13 Kız Futbol Turnuvası’na, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlerbirliği, Sakarya Kadın, Bilecikspor, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Fomget ve Kocaeli Kadın Futbol takımları katıldı. Ev sahibi Kocaeli Bayan Futbol Takımı, Beşiktaş’ı tam 5-1 yenip, şampiyon oldu. Sporculara şampiyonluk kupalarını, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Sezer, “Kocaeli Kadın Futbol Takımı sporcularını, Antrenör Sayın Hasan Alemderoğlu'nu ve turnuvaya katılan tüm takımların sporcu ve teknik heyetlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 
# Ankara, Büyükşehir Belediyesi, başkanı, ile, Gölcük Belediyesi

05 Eyl 2022 - 15:38 - Spor

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