Kadın futbolcularımız Kara Kartal’ı dağıttı: 5-1      

Gölcük Belediyesi; “Spor Kenti Gölcük” parolası ile Kavaklı Stadı’nda düzenlediği U-13 Kız Futbol Turnuvası’na, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlerbirliği, Sakarya Kadın, Bilecikspor, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Fomget ve Kocaeli Kadın Futbol takımları katıldı. Ev sahibi Kocaeli Bayan Futbol Takımı, Beşiktaş’ı tam 5-1 yenip, şampiyon oldu. Sporculara şampiyonluk kupalarını, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Sezer, “Kocaeli Kadın Futbol Takımı sporcularını, Antrenör Sayın Hasan Alemderoğlu'nu ve turnuvaya katılan tüm takımların sporcu ve teknik heyetlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.