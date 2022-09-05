05 Eyl 2022 - 15:53- Asayiş G: 05 Eyl 2022 - 15:56

Hayvan sever akademisyene tehdit!

Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kadir Tekin, sokak köpeklerini beslediği için tehdit edildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Hayvan sever akademisyene tehdit! mask
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Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olan Kadir Tekin sokak hayvanlarını beslediği gerekçesi ile tehdit edildi. Hayvansever kimliği ile bilinen Öğretim Görevlisi Tekin’in sokak hayvanlarını beslemesi hayvan düşmanlarını rahatsız etti. Bir süredir hayvan beslememe konusunda uyarı alan Tekin uyarılara aldırış etmeyince tehditler almaya başladı.

VAZ GEÇİRECEĞİNİ SANANLAR YANILIYOR”

Kimliği belirsiz kişiler son olarak Kadir Tekin’in binek aracının kaputunu kazıyarak not bıraktı. Aracının üzerine “Yemek dökme son uyarı” yazılan Tekin, tehditlere kulak asmayarak kendisinin vaz geçirilemeyeceğini belirtti. Tekin yaptığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah arabamın sol iki kapısına kazınarak yazılan yazı. Köpekleri beslediğim için aldığım son uyarıymış. Bu tür şeylerin beni vazgeçireceğini düşünenler yanılıyor, Konu yargıya intikal edecek ve umarım hayvan düşmanları gereken cezayı alacaktır” dedi. 

# Kocaeli Üniversitesi, Kadir Tekin, ile, bir

05 Eyl 2022 - 15:53 - Asayiş

Muhabir  Serhat Güneş

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