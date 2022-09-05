05 Eyl 2022 - 16:33- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 16:35

Derince'de 4+1 146 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 4+1 146 m² dubleks daire icradan satılıktır

Derince'de 4+1 146 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Derince İlçe, 1919 Ada, 34 Parsel, SIRRIPAŞA Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı: Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mah., 1919 ada 34 parselde kayıtlı, "altında dükkanı olan üç katlı betonarme bina ve arsası" nitelikli ana taşınmaz üzerindeki 2. kat 10 nolu bağımsız bölüm "çatı aralıklı mesken"dir. 3/25 arsa paylıdır. 

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05 Eyl 2022 - 16:33 - Gündem

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