05 Eyl 2022 - 16:43- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 16:47

Akpınar'da 44 m² dükkan icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Akpınar'da 44 m² dükkan icradan satılıktır

Akpınar'da 44 m² dükkan icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, 6002 Ada, 71 Parsel, AKPINAR Mahalle/Köy, 13 Nolu Bağımsız Bölüm TOKİ tarafından Toplu konut bölgesi olarak inşa edilmiş, bazı parseller özel kişi ve firmalara satılarak bölgenin gelişmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Şehir merkezinin kuzeybatısında ve 10 km mesafededir. Uydukent olarak inşa edildiğinden sosyal donatı alanları bulunmaktadır. 

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05 Eyl 2022 - 16:43 - Gündem

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Akpınar'da 44 m² dükkan icradan satılık mask
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