Akpınar'da 44 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, 6002 Ada, 71 Parsel, AKPINAR Mahalle/Köy, 13 Nolu Bağımsız Bölüm TOKİ tarafından Toplu konut bölgesi olarak inşa edilmiş, bazı parseller özel kişi ve firmalara satılarak bölgenin gelişmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Şehir merkezinin kuzeybatısında ve 10 km mesafededir. Uydukent olarak inşa edildiğinden sosyal donatı alanları bulunmaktadır.

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