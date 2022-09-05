05 Eyl 2022 - 17:00- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 17:02

Şehit Ömer Faruk Civelek’in nişanlısı yürekleri dağladı

Temmuz ayında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek’in nişanlısı yürekleri dağladı. Şehidin nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, sosyal medya paylaşımında, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.
Şehit Ömer Faruk Civelek’in nişanlısı yürekleri dağladı mask
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Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Sakarya’nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül’de dünya evine girecekti. Kocaeli’de oturan Şehit Civelek’in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi. Çelikçioğlu’nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.
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05 Eyl 2022 - 17:00 İHA Kocaeli- Gündem

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