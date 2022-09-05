05 Eyl 2022 - 17:02- Asayiş G: 05 Eyl 2022 - 17:03

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

Kocaeli’de aniden etkisini gösteren fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü mask
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Olay, Gölcük Dumlupınar Mahallesi 46. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden gelen fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, M.B.’ye ait 41 ACJ 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Çevredekiler, yaşanan olay sonrasında durumu yetkililere ve araç sahibine haber verdi. Adrese gelen ekipler, vinç yardımıyla ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
# Dumlupınar Mahallesi, bir, Araç

05 Eyl 2022 - 17:02 İHA Kocaeli- Asayiş

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