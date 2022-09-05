Zeytinoğlu enflasyon oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası ( KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.2 artışla 21 milyar 341 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının ağustos ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Ağustos itibariyle on iki aylık ihracatımız da 250.7 milyar dolar oldu. Önümüzdeki aylarda da ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ağustos ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Rusya olduğunu söyledi.

İTHALAT RAKAMLARI

Ağustos ayında ithalatın yüzde 40.8 artışla 32 milyar 618 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, ithalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmesinde tüketim malları ithalatındaki artışa dikkat çekerek, “Ağustos ayında ithalat hızlı bir artış göstererek 32 milyar 618 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda tüketim malları ithalatında yüzde 51.2 ile yüksek bir artış olduğunu görüyoruz. Hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 40.8, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 34’lük artışlar var. Tüketim malları kaleminde gerilemeler, üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artışlar olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Ağustos’ta TÜFE aylık yüzde 1.46 artarak yıllık yüzde 80.21, ÜFE ise aylık yüzde 2.41 artarak yıllık yüzde 143.75 olarak gerçekleşti. ÜFE’deki aylık artış, geçen yılın aynı ayının gerisinde gerçekleştiğinden yıllık ÜFE’de geçen aya göre ufak bir gerileme oldu” dedi. Zeytinoğlu, önümüzdeki döneme ilişkin, enerji maliyetlerine gelen artışların enflasyonda baz etkisiyle yaşanabilecek olası gerilemeleri sınırlandırabileceğini söyledi.